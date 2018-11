Ein leeres Klassenzimmer mit Computerplätzen. Quelle: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bundesregierung will die Digitalisierung von Schulen beschleunigen. "Allein 2,4 Milliarden Euro, die aus Steuermehreinnahmen stammen, stecke ich in einen Digitalfonds, von dem auch die Digitalisierung von Schulen profitieren wird", sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) der "Passauer Neuen Presse".



Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kündigte an, knapp ein Jahr nach dem Start der Förderoffensive "Digitales Klassenzimmer" würden mehr als 5.250 Schulen schnelles Internet bekommen.