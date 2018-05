Konzernzentrale von Vodafone Deutschland in Düsseldorf. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Vodafone will große Teile des britischen Breitbandanbieters Liberty Global kaufen, darunter den deutschen Kabelnetzbetreiber Unitymedia mit 7,2 Millionen Kunden. Die beiden Konzerne einigten sich auf einen Kaufpreis von 18,4 Milliarden Euro, so Vodafone.



Der Deal muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden. Vodafone gehört seit 2014 das Netz von Kabel Deutschland und würde mit der Übernahme von Unitymedia auch das verbliebene Kabelfernsehnetz in Deutschland kontrollieren.