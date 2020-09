Die Sonne ist hinter einem Kohlekraftwerk zu sehen. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Im letzten Jahr haben knapp 900 Börsenkonzerne aus Europa 124 Milliarden Euro in die Verringerung ihrer CO2-Emissionen gesteckt. 59 Milliarden davon gingen laut der Non-Profit-Organisation CDP in CO2-arme Technologien, 65 Milliarden in Forschung und Entwicklung.



Von deutschen Unternehmen kamen demnach 44,4 Milliarden Euro - ein Anteil von rund 36 Prozent. Um das EU-Klimaziel zur Emissionsfreiheit bis 2050 zu erreichen, sei das Investitionsniveau jedoch noch zu niedrig, monierte CDP-Europadirektor Steven Tebbe.