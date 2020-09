Solarmodule in Nordrhein-Westfalen. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Klimafreundliche Investitionen für 4,9 Milliarden Euro bekommen Unterstützung der Europäischen Investitionsbank. Wie die EU-Bank am Mittwoch mitteilte, billigte sie allein 1,7 Milliarden Euro Investitionen in Energiesparmaßnahmen der Industrie und andere Projekte von Unternehmen.



Eine Milliarde Euro soll in saubere Energien in Europa und Zentralasien fließen, unter anderem in 18 Solarparks in Spanien. Noch einmal knapp eine Milliarde Euro sind für Verkehrsprojekte gedacht, auch in Deutschland.