Jeff Bezos und Donald Trump. Archivbilder

Quelle: M. Nelson/B. von Jutrczenka/EPA/dpa/dpa/Archivbilder

Amazon hat den milliardenschweren Cloud-Computing-Auftrag des US-Verteidigungsministeriums nach Ansicht des Unternehmens vor allem wegen "unzulässigen Drucks von Präsident Donald Trump" verloren. Dies sei die "plausibelste" Erklärung für die Vergabe an den Konkurrenten Microsoft, heißt es in einer bei Gericht eingereichten Beschwerde des Internetkonzerns.



Trump übt regelmäßig scharfe Kritik an Amazon-Chef Jeff Bezos, dem auch die "Washington Post" gehört, die kritisch über Trump berichtet.