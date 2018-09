Pandora ist ein Internetradio. Quelle: Christoph Dernbach/dpa

Im amerikanischen Musikradio-Markt entsteht ein neues Schwergewicht durch einen Milliardendeal: Der vor allem auf Satelliten-Übertragungen spezialisierte Konzern SiriusXM will das Internetradio Pandora kaufen. SiriusXM will den Kaufpreis komplett in Aktien zahlen und bewertet Pandora mit rund 3,5 Milliarden Dollar.



SiriusXM kommt auf 36 Millionen Kunden in Nordamerika und Pandora auf 70 Millionen aktive Nutzer. Pandora versuchte zuletzt, sein Geschäft mit einen Streaming-Dienst zu erweitern.