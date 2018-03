Trump blockiert Milliarden-Übernahme von Chipkonzern Qualcomm. Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat den Übernahmeangriff auf den Chipkonzern Qualcomm blockiert. Der Konkurrent Broadcom, der 117 Milliarden Dollar plus Schuldenübernahme zahlen wollte, könnte der nationalen Sicherheit schaden, erklärte Trump. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Singapur.



Es wäre der bisher teuerste Zukauf in der Technologie-Branche. Qualcomm wehrt sich gegen den Übernahmeversuch - und das macht den Fall ungewöhnlich: Üblicherweise griffen Präsidenten erst ein, wenn ein Deal stand.