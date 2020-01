Scott Morrison, Premierminister von Australien.

Quelle: Lukas Coch/AAP/dpa

Die australische Regierung hat den von Buschbränden geplagten Gebieten weitere Milliardenhilfen für den Wiederaufbau zugesagt. Man werde jeglichen Preis bezahlen, um die betroffenen Gemeinden zu unterstützen, sagte Premierminister Scott Morrison.



"Die Feuer brennen immer noch. Und sie werden in den kommenden Monaten noch brennen." Daher stellt die Regierung zusätzlich umgerechnet 1,3 Milliarden Euro bereit. Am Wochenende sorgten die Buschbrände im Osten von Down Under für noch mehr Tod und Verwüstung.