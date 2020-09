Rohre für die Erdgaspipeline Nord Stream 2. Archivbild

Quelle: Danny Gohlke/dpa

Das EU-Parlament hat den Weg für die Förderung milliardenschwerer Gasprojekte in der EU freigemacht. Die Abgeordneten lehnten einen Einspruch von Grünen und Linken ab, die weitere Investitionen in fossile Energieprojekte als klimaschädlich ablehnen.



Die Grünen kritisieren, dass allein für Erdgasprojekte rund 29 Milliarden Euro ausgegeben werden könnten. Der CDU-Abgeordnete Markus Pieper sagte dagegen: "Es ist grundfalsch, beim Klimaschutz in Panik zu verfallen und alles zu verteufeln, was mit Gas zu tun hat."