Druck bekam Schneider Mitte letzten Jahres zusätzlich von dem aktivistischen Finanzinvestor Dan Loeb mit seinem Hedgefund Third Point. Loeb drängte den Konzern in einem offenen Brief an die Aktionäre, mehr Geld an die Anteilseigner auszuschütten, etwa in Form von Aktienrückkäufen. Die Verschuldung des Konzerns sei "bemerkenswert tief". Schneider kam dem Wunsch nach. "Das gegenwärtige Aktienrückkaufprogramm von Nestlé läuft unverändert weiter", teilte das Unternehmen mit.



"Loebs Druck dürfte Schneider geholfen haben, Druck zu machen, damit echte Veränderungen stattfinden können", meinte Cox. "Der Konzern war ein bisschen selbstzufrieden geworden, und das war wahrscheinlich ein Grund, warum man Schneider, den Outsider, ausgesucht hat: um die Dinge zu bewegen." Die Nestlé-Aktien zogen am Morgen in Zürich um knapp ein Prozent an. Sie hatten seit Januar neun Prozent verloren.



Nestlé übernimmt rund 500 Starbucks-Mitarbeiter, die das Geschäft weiter von Seattle in den USA aus führen sollen. Der Deal braucht noch die Zustimmung der Regulierungsbehörden und soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein.