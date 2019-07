Grünen-Bundestagsabgeordnete Anja Hajduk. Archivbild

Quelle: Markus Scholz/dpa

Kurz vor der Vorstellung der Ergebnisse der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" hat die Vize-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anja Hajduk, ein Entschuldungsprogramm für Kommunen angeregt. "Wir sollten die noch gute Haushaltslage nutzen", sagte sie der Funke Mediengruppe.



Demzufolge schlagen die Grünen ein Entschuldungsprogramm in Höhe von 54 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von 30 Jahren vor. Sie appellieren auch an den Bund, seinen Anteil an den Sozialkosten zu erhöhen.