Kaffee ist den Deutschen lieb und teuer. Archivbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Für ihren Kaffee greifen die Verbraucher in Deutschland weiter tief in die Tasche. Allein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten gaben die Bundesbürger zwischen Anfang Dezember 2017 und Anfang Dezember 2018 fast vier Milliarden Euro für ihren Lieblingswachmacher aus.



Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Rückgang um 2,8 Prozent, ergab eine Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen. Ein möglicher Grund sei, dass die Deutschen ihren Kaffee immer häufiger außer Haus trinken.