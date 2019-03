Cryan blieb nicht lange an der Spitze der Bank. Archivbild

Quelle: Boris Roessler/dpa

Der nicht einmal drei Jahre an der Spitze der Deutsche Bank stehende Brite John Cryan hat für seinen unfreiwilligen Abschied viel Geld bekommen. Die Abfindung beläuft sich laut Geschäftsbericht der Bank auf knapp 8,7 Millionen Euro.



Dazu kommt eine vertraglich festgelegte Entschädigung für ein Verbot, in einem bestimmten Zeitraum zu einem Wettbewerber zu gehen, in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Cryan war von Mitte 2015 bis zum 8. April 2018 an der Spitze der Deutschen Bank.