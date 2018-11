In Siemensstadt sollen sich Start-up-Firmen zuhause fühlen. Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Siemens errichtet in Berlin mit Investitionen von bis zu 600 Millionen Euro einen Innovationscampus. Auf dem Industriestandort in Berlin-Siemensstadt sollen Büros, Forschungslabors und Hightech-Produktionsanlagen für Start-up-Firmen untergebracht werden, aber auch Wohnungen.



Der Konzern will das Areal in einen "Stadtteil der Zukunft" verwandeln. Mit dem Projekt "Siemensstadt 2.0" sollen eine "neue Arbeits- und Lebenswelt" entstehen sowie ausgewählte Schlüsseltechnologien gestärkt werden.