Doch das war nicht alles. "Eine Managerin von Ranbaxy soll gesagt haben: 'Wen interessiert’s schon? Es sind doch nur Schwarze, die da sterben'." So stand es in dem Text. Rockson schickte den Artikel an die zuständige Behörde in Ghana. Er wartete auf Reaktionen, auf öffentliche Stellungnahme, auf Empörung. Doch er wartete vergebens.