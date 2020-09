Der Osten Afrikas wird von einer Heuschreckenplage heimgesucht.

Quelle: Ben Curtis/AP/dpa

Trotz großflächiger Bekämpfung der Heuschreckenplage in Ostafrika ist weiterhin die Nahrungsgrundlage von Millionen Menschen in Gefahr. Die Wüstenheuschrecken könnten in den kommenden Monaten Ernten in großem Ausmaß zerstören, warnte die Integrated Food Security Phase Classification (IPC).



Etwa 13 Millionen Menschen in Äthiopien, Kenia, Somalia, Uganda und Südsudan, die ohnehin zu wenig zu essen haben, seien bedroht, hieß es. Seit Monaten überziehen Schwärme aus Millionen Heuschrecken Landstriche in Ostafrika.