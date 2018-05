iPhones von Apple Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Samsung muss Apple im jahrelangen Patentstreit der Smartphone-Riesen 539 Millionen Dollar für das Kopieren des iPhone-Designs zahlen. Das entschied eine Jury in Kalifornien, wie US-Medien berichteten.



Der iPhone-Hersteller wertete die Entscheidung auch als moralischen Sieg. "In diesem Fall ging es um mehr als nur Geld." Samsung zeigte sich zerknirscht. In dem Konflikt geht es um Funktionen beim iPhone, die Samsung illegal kopierte, um Kunden für den Kauf des eigenen Produktes zu gewinnen.