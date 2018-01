Die Einigung muss noch von den Gerichten genehmigt werden. Quelle: Uli Deck/dpa

Volkswagen akzeptiert im Abgas-Skandal weitere Entschädigungen an Kunden in Kanada. Der Vergleich habe einen Wert von bis zu 290,5 Millionen kanadischen Dollar (191 Mio Euro). Zusätzlich soll VW eine Zivilstrafe in Höhe von 2,5 Millionen kanadischen Dollar (1,6 Mio Euro) zahlen.



Der Konzern verpflichtet sich zu Entschädigungszahlungen, Reparaturen sowie teilweise auch Rückkauf- und Rücknahmeangeboten für rund 20.000 Dieselwagen. Die Fahrzeuge wurden mit illegaler Abgastechnik ausgerüstet.