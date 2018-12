Blitzanlage am Großen Stern in Berlin.

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Viele der größten deutschen Städte rüsten bei Blitzern auf. Den Kommunen bringt das Millioneneinnahmen. In Hamburg wird inzwischen an 40 Standorten dauerhaft geblitzt. Das lohnt sich auch finanziell: Fast 18,9 Millionen Euro sind bis Ende November in die Kasse geflossen.



In keiner der zehn größten deutschen Städte sind so viele (semi-)stationäre Blitzer im Einsatz wie in Köln, trotzdem rüstet die Stadt weiter auf. Bald sind es 49 Anlagen. Berlin hat dieses Jahr elf neue Blitzer installiert.