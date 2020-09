Frauen sollen besser vor Gewalt geschützt werden. Symbolbild

Quelle: Mikko Stig/Lehtikuva/dpa

Frauen sollen in Deutschland besser vor Angriffen und häuslicher Gewalt geschützt werden. In den kommenden Jahren will der Bund 120 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die Hilfsangebote für Betroffene auszubauen.



Das Geld aus dem Programm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" ist für den Aus-, Um- und Neubau von Frauenhäusern und Beratungsstellen gedacht. "Gewalt gegen Frauen darf niemals die Oberhand gewinnen", sagte Familienministerin Franziska Giffey (SPD). Jede betroffene Frau müsse schnelle Hilfe bekommen.