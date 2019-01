Nach dem spektakulären Diebstahl einer zwei Zentner schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum vor knapp zwei Jahren hat heute der Prozess gegen vier junge Männer begonnen. Die Verhandlung startete unter großem Andrang. Den Angeklagten im Alter von 20 bis 24 Jahren wird gemeinschaftlicher Diebstahl in einem besonders schwerem Fall vorgeworfen. Vor Gericht hüllten sie sich in Schweigen. Zwei Verteidiger betonten vor dem Berliner Landgericht in längeren Erklärungen, die umfangreichen Ermittlungen der Polizei hätten keinen "einzigen durchgreifenden Beweis" für eine Tatbeteiligung ihrer Mandanten ergeben.