Ausgebrannte Lagerhalle des Deutschen Museums. Quelle: Deutsches Museum/dpa

Bei einem Großbrand in einem Lager des Deutschen Museums ist ein Schaden von mindestens zehn Millionen Euro entstanden. Das Museum in München, das zu den größten Technikmuseen der Welt gehört, hat rund 8.000 Ausstellungsstücke nach Ingolstadt ausgelagert. Dort wüteten die Flammen in der Nacht mehr als zwei Stunden lang.



In einer benachbarten Lagerhalle hatte auch das Ingolstädter Museum für Konkrete Kunst Bilder und Objekte abgestellt. Dort seien allenfalls geringe Schäden entstanden.