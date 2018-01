Auch andernorts rutschten Lastwagen von den Straßen, fuhren sich fest oder kamen an Steigungen nicht mehr weiter. In Thüringen berichtete die Autobahnpolizei am Freitagmorgen von zehn Unfällen binnen einer Stunde, weil Autofahrer trotz Schneefalls zu schnell fuhren. Im Landkreis Gotha geriet am Morgen ein mit sieben Schulkindern besetzter Transporter auf winterlicher Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Auto zusammen. Die Kinder sowie die Fahrer beider Wagen wurden verletzt.