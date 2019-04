Der Bund will ein Regierungsterminal am BER. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa

In der Debatte über den millionenschweren Neubau eines Regierungsterminals am künftigen Hauptstadtflughafen gibt es einen Kompromissvorschlag von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup.



Bei dieser Variante soll das als Zwischenlösung bereits gebaute Abfertigungsgebäude zur Dauerlösung werden. Der Standort nebenan, auf dem der Bund ein neues repräsentatives Terminal bauen lassen will, würde dann zu einem großen Teil für die Flugzeuge der Staatsgäste und der Flugbereitschaft genutzt werden.