Quelle: dpa

Annika Schüll aus Essen gehört zu einer stetig wachsenden Bevölkerungsgruppe: den Alleinerziehenden. Von Anfang an, seit fast 6 Jahren wächst ihr Sohn bei ihr auf. "Das Kind war nicht ursprünglich geplant", sagt sie. Sie und der Vater seien getrennt, es gebe keinen Kontakt zwischen Vater und Sohn - und "dementsprechend sieht er sich nicht in der Lage oder in der Verpflichtung, für das Kind zu zahlen".