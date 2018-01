Trotz solch herber Töne entschied der in ländlichen Gegenden beliebte und von Intellektuellen geschmähte Staatschef Zeman bereits 2013 die erste Direktwahl eines tschechischen Präsidenten seit der Samtenen Revolution von 1989 für sich. An das Ergebnis von damals kam Zeman nun zwar nicht mehr heran, aber gereicht hat es dennoch, um den "Anti-Zeman" Drahos am Ende auf Abstand zu halten.



Vor allem junge Tschechen, für die Drahos der Mann der Hoffnung war, sagten vor der Wahl, sie wollten sich nicht mehr für ihren Präsidenten "schämen müssen". Sie kritisieren nicht nur Zemans Hinwendung zu China und Russland, sondern auch seine Charaktereigenschaften. "Die Wahlen sind ein Referendum über Zeman, also darüber, wie viele Menschen seine Vulgaritäten, Provokationen und Niederträchtigkeiten ablehnen", sagt der Politologe Jiri Pehe.