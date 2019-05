Idyllisch am Waldrand mit direktem Zugang zum See steht ein altes Haus, das in Maik Engel dunkle Erinnerungen hervorruft. Fünf Jahre lang hat er hier gelebt. Er war elf Jahre alt, als er in die damalige Psychiatrie der Klinik Eberswalde in Brandenburg eingewiesen wurde. Er galt als verhaltensauffällig. Ärzte diagnostizierten bei ihm einen Hirnschaden. Seine Eltern waren Alkoholiker und konnten sich nicht um ihn kümmern. So lebte er hier gemeinsam mit 60 anderen Menschen auf engstem Raum und ohne Privatsphäre. Der Alltag war eintönig, es gab strenge Regeln und Strafen. Behandelt und ruhig gestellt wurde er mit Medikamenten. Zur Schule ging er nicht.