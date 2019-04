Papst Franziskus leitet eine Messe in Marokko.

Quelle: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Papst Franziskus hat in Marokko die Ausgrenzung von Minderheiten verurteilt und vor einer "kurzsichtigen, spalterischen Denkweise" gewarnt. Bei der Abschluss-Messe vor Tausenden Gläubigen in der Hauptstadt Rabat äußerte das Katholiken-Oberhaupt den Wunsch, dass niemand abgesondert leben müsse.



Die Lösung für Konflikte, die aus der Unterschiedlichkeit der Menschen entstehen, könne weder in erzwungener Einheit noch in der "stillen" Ausgrenzung von Randgruppen liegen, sagte der Pontifex.