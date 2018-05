Was für diese Lesart spricht: Scheitert die GroKo an der SPD-Basis, könnten die Abgeordneten des Bundestags Merkel mit einfacher Mehrheit zur Kanzlerin wählen. Sie wäre dann Regierungschefin ohne Regierung - und dazu nach eigener Aussage auch bereit. Was wäre das anderes als eine Minderheitsregierung? Was gegen diese Lesart spricht: Auch um Neuwahlen zu ermöglichen, müsste Merkel diesen Weg gehen. Die Entscheidung über den nächsten Schritt läge dann bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.