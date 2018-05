Walmart erhöht das Mindestalter für den Kauf von Schusswaffen. Quelle: Erik S. Lesser/EPA FILE/dpa

Nach dem Massaker an einer Highschool in Florida hat der US-Einzelhandelsriese Walmart das Mindestalter für den Kauf von Schusswaffen auf 21 Jahre erhöht. Das teilte das Unternehmen mit. Die Altersbegrenzung gilt für den Kauf von Schusswaffen und Munition.



Kurz zuvor hatte die US-Sportladenkette Dick's Sporting Goods mitgeteilt, sie werde den Verkauf von Sturmgewehren und großen Magazinen beenden. Zudem sollen an Menschen unter 21 Jahren keine Schusswaffen mehr verkauft werden.