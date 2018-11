Seit dem mutmaßlichen Angriff am Samstagabend haben die genannten Verletztenzahlen zugenommen. Staatsmedien hatten zunächst von 21 Verletzten berichtet, die Atemprobleme gehabt hätten, nachdem drei Gebiete in der nordsyrischen Stadt von mit Gas gefüllten Geschossen getroffen worden seien.



Später erklärte ein Regierungsbeamter, mindestens 50 Zivilisten seien behandelt worden, nachdem syrische Rebellen die Stadt mit Giftgas angegriffen hätten. Die in Großbritannien beheimate Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von 94 Menschen, die behandelt worden seien und von denen sich noch 31 in Krankenhäusern befänden.