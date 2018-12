Schwere Regenfälle haben mehrere Menschenleben gefordert.

Quelle: Petros Giannakouris/AP/dpa

Schwere Regenfälle haben am Mittwoch in Griechenland den vierten Tag in Folge erhebliche Schäden angerichtet und mindestens 15 Menschenleben gefordert. Weitere 17 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Wie viele Menschen noch vermisst werden, blieb zunächst unklar, teilte der Rettungsdienst mit.



Betroffen ist vor allem die Küste im Westen Athens. "Es ist eine Katastrophe, eine Tragödie", sagte der griechische Innenminister Panos Skourletis im Staatsfernsehen ERT.