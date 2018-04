Gefechte zwischen Taliban und Soldaten in Afghanistan halten an. Quelle: Rahmatullah Nikzad/AP/dpa

Bei mehreren Angriffen in Afghanistan sind mindestens 17 Menschen getötet worden. Taliban griffen nach amtlichen Angaben Sicherheitsposten in drei Provinzen im Westen an und verwickelten Polizisten und Soldaten in mehrstündige Gefechte.



Bei einem Angriff der aufständischen Taliban in der Provinz Farah wurden nach Angaben von Gouverneurssprecher Mohammed Nasser Mehri mindestens fünf Soldaten und sechs Taliban getötet. Er sagte, die Taliban hätten ihre Angriffe in der Provinz intensiviert.