Bei einem Brand auf einem Ölfeld in Indonesien gab es Tote. Quelle: Zik Maulana/AP/dpa

Bei einem Brand auf einem Ölfeld in Indonesien sind nach Polizeiangaben mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache in der Provinz Aceh in einer Region aus, in der früher Öl aus der Erde gepumpt worden war.



Die Bewohner eines nahegelegenen Dorfes zapften seither weiterhin Öl, obwohl der kommerzielle Betrieb eingestellt und dies eigentlich verboten ist. Laut Polizei wurden mindestens 43 weitere Bewohner des Dorfes Pasir Putih verletzt.