Militär in Mali. Archivbild

Quelle: Tanya Bindra/EPA/dpa

Bei einem Angriff auf einen Militärposten im westafrikanischen Mali sind nach Regierungsangaben mindestens 19 Soldaten getötet und fünf weitere verwundet worden. Der Angriff habe sich am Morgen in Sokolo in Mittelmali südlich der Grenze zu Mauretanien ereignet, teilte die Regierung mit.



Die Angreifer hätten militärische Ausrüstung erbeutet oder zerstört. In den vergangenen Monaten hat sich die Sicherheitslage drastisch verschärft. In dem großen Flächenland sind islamistische Gruppen aktiv.