Soldaten der Afrikanischen Union in Somalia. Archivbild.

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Sicherheitskräfte in Somalia haben nach rund zehn Stunden einen Terrorangriff auf ein Hotel beendet. Die Angreifer hätten mindestens 26 Menschen getötet und 56 verletzt, heißt es vom Präsidenten der Region Jubaland.



Zunächst sprengte sich laut Polizei ein Selbstmordattentäter in einem Auto vor dem Hotel in die Luft. Danach stürmten andere Angreifer das Gebäude. Noch während des Angriffs am Abend in der Hafenstadt Kismayo beanspruchte die Terrorgruppe Al-Shabaab den Anschlag für sich.