Menschen blicken in eine ausgebrannte Feuerzeugfabrik.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Bei einem Brand in einer Feuerzeugfabrik in Indonesien sind am Freitag nach Behördenangaben mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch mindestens drei Kinder, die von den Müttern mit zur Arbeit gebracht worden waren.



Laut Zeugenaussagen konnten die Opfer das brennende Gebäude nicht schnell genug verlassen. Warum, ist noch nicht geklärt. Vermutet wird, dass das Feuer durch eine Gas-Explosion ausgelöst wurde.