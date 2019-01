Vor der Küste Dschibutis in Ostafrika sind nach Angaben der UN zwei Boote mit mehr als 130 Migranten an Bord gekentert. Zunächst seien 30 Tote geborgen und 16 Menschen gerettet worden. "Wir erwarten aber, dass die Zahl der Todesopfer sehr viel höher ist", sagte Joel Millman von der UN-Organisation für Migration (IOM).



Die Boote legten in Obock in Dschibuti ab und waren vermutlich auf dem Weg in den Jemen, wie Millman sagte. Dies sei eine gängige Route vor allem für Migranten aus Äthiopien.