Trauerzug durch Kerman.

Quelle: Erfan Kouchari/Tasnim News Agency/AP/dpa

Bei einer Massenpanik während des Trauerzugs für den iranischen General Ghassem Soleimani in der Stadt Kerman im Südosten des Landes sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Außerdem wurden Dutzende Menschen verletzt.



Soleimani war in der Nacht zum Freitag in Bagdad bei einem US-Angriff getötet worden. Wegen der riesigen Menschenmenge musste die Beisetzung Soleimanis verschoben werden.