Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen. (Symbolbild) Quelle: Armin Weigel/dpa

Bei einem Busunfall in Kenia sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen, darunter sieben Kinder. Zwei weitere Passagiere wurden schwer verletzt, als der Bus über eine Böschung fuhr und in einen Abgrund stürzte, wie ein Sprecher des Roten Kreuzes erklärte.



Der Bus mit 52 Menschen an Bord sei bei Fort Ternan etwa 200 Kilometer nordwestlich von Nairobi verunglückt. Der Unfall ereignete sich nur wenige Monate nach der Aufhebung eines Verbots von Nachtfahrten für Reisebusse in Kenia.