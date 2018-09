Eine Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die EU-Kommission will die Mindestdauer von Abschiebehaft europaweit auf drei Monate erhöhen. Es solle erreicht werden, "dass Mitgliedstaaten Abschiebeverfahren in Fällen beenden können, in denen Fluchtgefahr besteht oder in denen Migranten nicht kooperationswillig sind." Das teilte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos mit.



Zudem solle es ein "vereinfachtes Verfahren" mit kürzeren Einspruchsfristen für Asylbewerber geben, deren Anträge bereits an der Grenze abgelehnt wurden.