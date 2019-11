Tankstelle in Teheran. Archivbild

Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa

In fast allen Städten des Irans hat es Proteste gegen die Rationierung und Verteuerung von Benzin gegeben. In Sirdschan im Süden des Landes kam dabei mindestens ein Mensch ums Leben. Mehrere Menschen wurden verletzt, hieß es.



Nun will die Staatsanwaltschaft gegen die Demonstranten hart durchgreifen. "Die Unruhestifter werden definitiv vom Ausland gelenkt und ihre Aktionen sind illegal und kriminell, daher werden wir gegen sie auch konsequent vorgehen", sagte Generalstaatsanwalt Mohammed Dschafar Montaseri.