Bei einem Minenunglück im Süden Polens ist mindestens ein Bergmann gestorben. Das sagte Bergwerksdirektor Daniel Ozon dem Fernsehsender TVN24. Nach vier weiteren Männern wurde noch gesucht, Lebenszeichen gab es von ihnen nicht, so Ozon.



Nach Angaben der staatlichen Bergbaubehörde war es im Stollen Zofiowka des Kohlebergwerks von Jastrzebie-Zdroj am Samstagmittag zu einer Erschütterung gekommen. Sieben Bergleute seien eingeschlossen worden. Zwei Kumpel waren schon am Samstag befreit worden.