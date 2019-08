Hunderttausende Inder mussten vor den Regenmassen fliehen.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

In Indien sind nach tagelangen Monsun-Regenfällen etwa 100 Menschen bei Überschwemmungen ums Leben gekommen. Sie wurden von den Regenfluten in den Tod gerissen, von Erdrutschen verschüttet oder von einstürzenden Häusern erschlagen, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Hunderttausende Menschen in ganz Indien mussten demnach ihre Häuser verlassen. Der südindische Bundesstaat Kerala sei von der Katastrophe am schlimmsten betroffen.