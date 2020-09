Polizisten bei einem bewaffneten Zwischenfall auf Hawaii.

Quelle: Jamm Aquino/Honolulu Star-Advertiser/AP/dpa

Bei drei bewaffneten Zwischenfällen binnen weniger Stunden sind in den USA mindestens sieben Menschen getötet worden. In Diamond Head auf Hawaii kamen am Sonntag mindestens drei Menschen ums Leben, unter ihnen zwei Polizisten. Im texanischen San Antonio starben bei einem Streit in einem Musikclub mindestens zwei Menschen. Fünf weitere wurden laut Polizei verletzt.



Nur Stunden später wurden vor einem Nachtclub in Kansas City (Missouri) zwei Menschen erschossen. Bis zu 15 weitere wurden laut Medien verletzt.