Buschfeuer in Australien.

Quelle: Darren Pateman/AAP/dpa

Bei den Buschfeuern im Osten Australiens sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens sieben weitere Menschen würden noch vermisst, die Zahl der Opfer könne noch steigen, teilte die Feuerwehr des Bundesstaats New South Wales mit.



Rund drei Dutzend Menschen seien verletzt worden, darunter 19 Feuerwehrleute. Darüber hinaus seien mehr als 100 Häuser zerstört worden. Am Samstagmorgen seien noch immer 72 Buschfeuer in dem Staat gezählt worden, von denen 18 außer Kontrolle seien.