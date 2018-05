Hochwasser in Bolivien. Quelle: Juan Karita/AP/dpa

Bei anhaltenden Überschwemmungen in Bolivien sind erneut Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Cochabamba starb ein Kind, drei weitere Menschen galten als vermisst. Das teilt das Verteidigungsministerium mit.



Auch in der Hauptstadt La Paz gab es einen Toten. Bereits in den vergangenen Tagen wurden Opfer beklagt. Weite Teile Boliviens wurden seit Tagen von anhaltenden Regenfällen heimgesucht, die Lage war vielerorts kritisch. Die Wetterdienste warnten vor weiteren Niederschlägen.