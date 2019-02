Carsten Sieling (SPD), Bürgermeister von Bremen. Archivbild

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) hält einen höheren Mindestlohn für zwingend geboten. "Wir brauchen in Deutschland einen Mindestlohn, der sicherstellt, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, nicht zusätzlich noch auf staatliche Unterstützung angewiesen ist", sagte Sieling. "Ein Mindestlohn von zwölf Euro muss deshalb unser Ziel sein."



Der SPD-Vorstand, dem auch Sieling angehört, berät am Wochenende in einer Klausur über ein milliardenschweres Programm zur Reform des Sozialstaats.