Die Flagge Somalias.

Quelle: public address/jan-timo schaube

In Somalia ist es zu einem Selbstmordanschlag auf ein Hotel in der Hafenstadt Kismayo gekommen. Anschließend seien bewaffnete Angreifer in das Gebäude gestürmt, sagte ein Polizeioffizier. Die Angreifer hätten mindestens zwölf Menschen getötet. Die Zahl der Opfer könne aber weiter steigen.



Die Terrorgruppe Al-Shabaab beanspruchte über den Radiosender Al-Andalus die Tat für sich. Al-Shabaab kontrolliert weite Gebiete im Süden und Zentrum Somalias und verübt immer wieder Anschläge.