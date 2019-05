Tote bei Busunglück in Indien. Symbolbild

Bei einem Busunglück im Himalaya sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Der Bus stürzte im Bundesstaat Himachal Pradesh 60 Meter tief in eine Schlucht, wie die Polizei mitteilte.



Der Fahrer habe wohl in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, berichtete ein Augenzeuge. Zu dem Unglück sei es weniger als zehn Kilometer vor dem Ziel des Busses gekommen. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben. In Indien sterben jedes Jahr durchschnittlich 135.000 Menschen auf den Straßen.